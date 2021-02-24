Чита, , 12:59 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса, первый этап иммунизации прошли 34 926 человек, из них 11 553 забайкальцев поставили и второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Из группы риска первого приоритета первый этап вакцинации прошли 28 137 человек, что составляет чуть более 80% от количества привитых. В эту категорию входят работники медицинских организаций — 6 891 человек, граждане от 60 лет — 6 248 человек, работники социальных учреждений — 1 827 человек, работники образовательных учреждений — 7 305 человек, лица с хроническими заболеваниями — 4 603 человека, проживающие в социальных учреждениях — 1 231 человек, работники МФЦ — 32 человека», — пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 24 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 216 человека, причём 343 из них вновь обнаружили за праздничные дни (21−23 февраля).

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