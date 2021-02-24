Каменский район, Ростовская область, 24 февраля 2021, 12:58 — REGNUM На 909-м километре автотрассы М-4 «Дон» утром 24 февраля столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ-2115, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла примерно в 6:10 мск на участке трассы в Каменском районе. Предположительно, водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате аварии погибла пассажирка ВАЗ-2115. Женщина находилась на переднем пассажирском сиденье и был пристёгнута ремнём безопасности.
Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.