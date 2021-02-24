Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 февраля примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом 24 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, во второй половине февраля ежегодно обычно проходит период коллегий силовых ведомств, куда глава российского государства по традиции приходит, выступает и дает свою оценку работе данных ведомств.

«Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз такое заседание коллегии пройдет. Президент обратится с речью к участникам этой коллегии», — сказал он.

Также Песков уточнил, что данное заседание буде открытым для представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран стремится воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на неугодные правительства.