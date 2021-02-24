Ижевск, , 12:54 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умерла женщина в возрасте 49 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 360 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 24 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 610 человек, из которых пятеро умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 24 февраля выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 947 случаев.

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