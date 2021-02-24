Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В Екатеринбурге снизили размер штрафа жителю Екатеринбурга Максиму Шибанову, обвиняемого в нападении на журналиста Максима Румянцева. Решение принял Верх-Исетский районный суд.

Шибанову уменьшили сумму штрафа с 35 тыс. до 5 тыс. рублей, а моральной компенсации — с 87,5 тыс. до 15 тыс. рублей. С горожанина взыщут 23 тыс. рублей — затраты на адвоката пострадавшего.

Ранее Шибанова признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Шибановым и Румянцевым произошёл в сквере у Театра драмы (Екатеринбург) во время протестов против строительства храма святой Екатерины.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбуржца оштрафовали за нападение журналиста