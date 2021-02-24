Москва, , 12:53 — REGNUM Новый президент США Джо Байден производит на жителей России скорее положительное впечатление (36%), чем отрицательное (12%). Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».

Те, на кого Байден производит положительное впечатление, заявили, что надеются на улучшение отношений между Россией и США. Байден им нравится как личность — его политика и взгляды, «лучше Трампа» (по 1%).

Граждане РФ, придерживающиеся противоположного мнения, считают, что Байден старый человек, со старческими нарушениями сознания (11%), настроен против России (7%), принимал участие в событиях на Украине (2%), пришёл к власти нечестным путем (1%).

Опрошены 22−24 января 2021 года по телефону 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, приход Джо Байдена на пост президента не повлияет на внешнеполитический курс США, заявил бывший конгрессмен Рон Пол.

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