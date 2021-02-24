Пермь, , 12:53 — REGNUM В Перми две школы перевели учеников на дистанционное обучение. Причиной для такого решения стали промерзшие трубы, по которым перестала поступать холодная вода, сообщает портал 59.RU.

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В зданиях школ № 93 и 77 не функционируют санузлы, столовые. Дистанционный формат обучения будет действовать до устранения проблемы.

В муниципальном департаменте образования отметили, что причины аварийных ситуаций выясняют. На данный момент последствия коммунальной аварии устранили на участке рядом со школой № 93. Специалисты утеплили трубу. Планируется, что дети 25 февраля пойдут на занятия в школу.

Напомним, в Перми установилась аномально холодная погода. 23 февраля побит суточный температурный рекорд.

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