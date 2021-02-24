Москва, , 12:52 — REGNUM Складывается впечатление, что на Западе не знают другой линии поведения в отношении РФ, кроме санкций. Об этом 24 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Никита Данюк, комментируя информацию о том, что США запланировали ввести против России новые санкции.

«Мы видим, что наша страна уже живет под санкциями с 2014 года, — сказал он. — И на самом деле даже дольше. Но самое интересное, что в США на самом высоком уровне говорят о том, что санкции не работают. Европейский союз вводит каждый раз все новые и новые санкции, а потом те же самые дипломаты на других совещаниях говорят, что санкции против РФ не работают. Мне кажется, что санкции превратились в какой-то фетиш. Складывается впечатление, что на Западе другой линии в отношении России просто не знают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит против РФ новые санкции.

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