Самара, , 12:57 — REGNUM Два человека доставили в медучреждение после отравления угарным газом в Самаре. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 24 февраля спасатели Промышленного района Самары получили информацию об отравлении угарным газом двух человек в многоквартирном доме. К счастью никто не погиб. Пострадавших срочно доставили в больницу. Врачи их обследовали и направили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, отравление произошло в результате неисправности вентиляционного оборудования.

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