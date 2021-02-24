Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Межведомственная комиссия в Казахстане ослабит ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Об этом 24 февраля написала заместитель председателя правления палаты предпринимателей «Атамекен» Юлия Якупбаева на своей странице в Facebook.

В регионах, находящихся в «зеленой» зоне, разрешат проводить спортивные соревнования со зрителями, поминки с участием 50 человек. Кроме того, откроются бильярдные, детские развлекательные клубы и цирки.

В регионах, находящихся в «желтой» зоне, снимут ограничения на работу рынков и торговых центов в выходные дни. Откроются боулинги, компьютерные клубы, фитнес-центры и бассейны. Новые меры вводятся с 1 марта.

Отметим, по состоянию на 24 февраля в Казахстане выявили 209 562 случая заражения коронавирусом, в том числе 753 — за минувшие сутки, выздоровели 193 679 человек, скончались 2540 пациентов.