Киев, , 12:58 — REGNUM Реформам украинских вооружённых сил в соответствии со стандартами НАТО отдан приоритет в 2021 году. Об этом начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил в опубликованном 24 февраля интервью «Укринформу».

Он заявил о важности практической совместимости военных сил и средств с силами НАТО, укрепления уровня военного взаимодействия. Все механизмы и инструменты сотрудничества с альянсом должны эффективно использоваться, в том числе в условиях противодействия «агрессии со стороны» РФ.

Приоритет для Украины, подчеркнул он, это получение от НАТО практической и материально-технической помощи в рамках проектов трастовых фондов и двусторонних программ. Это выделение средств на закупку оборудования, подготовка персонала, реабилитация раненых и консультации.

Украинскую армию нужно перевооружать и модернизировать по стандартам НАТО, признал генерал. Киев ведёт переговоры о закупках боеприпасов, беспилотников, противоракетных комплексов и кораблей. Но о массовом перевооружении войск речь пока не идёт.

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