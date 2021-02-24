Киев, 24 февраля 2021, 12:58 — REGNUM Реформам украинских вооружённых сил в соответствии со стандартами НАТО отдан приоритет в 2021 году. Об этом начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил в опубликованном 24 февраля интервью «Укринформу».
Он заявил о важности практической совместимости военных сил и средств с силами НАТО, укрепления уровня военного взаимодействия. Все механизмы и инструменты сотрудничества с альянсом должны эффективно использоваться, в том числе в условиях противодействия «агрессии со стороны» РФ.
Приоритет для Украины, подчеркнул он, это получение от НАТО практической и материально-технической помощи в рамках проектов трастовых фондов и двусторонних программ. Это выделение средств на закупку оборудования, подготовка персонала, реабилитация раненых и консультации.
Украинскую армию нужно перевооружать и модернизировать по стандартам НАТО, признал генерал. Киев ведёт переговоры о закупках боеприпасов, беспилотников, противоракетных комплексов и кораблей. Но о массовом перевооружении войск речь пока не идёт.
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