Москва, , 12:49 — REGNUM Ряд западных стран стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на неугодные правительства. Об этом 24 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека.

«Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств», — заявил Лавров на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Глава МИД РФ напомнил, что западные партнеры проигнорировали призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с пандемией.