Москва, 24 февраля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», член Клуба «Эльбрус» Антон Урусов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в конкурсе и о том, как РФПИ занимается продвижением отечественной вакцины против коронавируса в мире.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Антон Урусов

Антон, что Вам запомнилось больше всего в конкурсе «Лидеры России»? Что бы Вы посоветовали будущим участникам этого конкурса, на что обратить внимание и к чему готовиться?

Про конкурс я узнал в 2018 году, когда он уже шел, и поэтому принять участие не было возможности. Но идея мне показалась яркой и правильной. Что меня лично привлекло? Во-первых, прозрачность. Это не черный ящик, где мы загрузили определенные данные, потом «прилетает» ответ, и ты не понимаешь, какими были критерии оценки. Во-вторых, инструменты оценки: на конкурсе использовали и комбинировали лучшие методики.

Я длительное время работал на одном месте и меня все абсолютно устраивало. Но всегда интересно посмотреть, что находится «за поворотом». Это моя черта. Я помню, когда мы ходили в походы, всегда хотелось пойти вперед, узнать, что дальше? Я понимал, что с красным дипломом МФТИ тесты я пройти смогу, а потом посмотрим. Было интересно понять, где я нахожусь на «карте участников» конкурса.

Когда сталкиваешься с большим количеством талантливых людей — это очень ценный опыт. В свое время я занимался боксом, тренер постоянно говорил: «один выход на ринг равен полугоду тренировок». Про конкурс можно сказать тоже самое. Конкурс не только оценочное, но и развивающее мероприятие. Я, в первую очередь, говорю про полуфиналы — «очный ассесмент». Как это выглядело: приходишь на полуфинал, садишься за стол, возникает ощущение, будто попал в Атлантиду, все яркие, красивые, умные. Каждый день мы проводили по 6−7 часов чистого времени оценочных мероприятий с жестким графиком с безумно нацеленными на результат людьми. Обычно в корпоративной жизни, когда происходит тренинг, кто-то активно увлечен, кто-то пришел отдохнуть, а здесь все участники с высокой нацеленностью получить максимум. И люди замотивированные, они сами пришли на конкурс, прошли отбор, а значит их что-то заинтересовало, и в результате конкурс — это серьезная соревновательная среда и незабываемый опыт.

Навык прохождения оценочных мероприятий действительно работает, когда ты проходишь через это «горнило», то начинаешь по-другому смотреть на себя. Интересно, что многие из людей, которые прошли из полуфинала в финал, говорили о неуверенности в том, что пройдут дальше — такая высокая была конкуренция и уровень участников.

В полуфинале ты до конца не знаешь, как сформировалась твоя оценка — эксперты не раскрывают методологию испытаний. Для того, чтобы люди, которые обладают нужными для организаторов компетенциями, могли в даже в непонятной, стрессовой ситуации проявить себя. В экстремальной ситуации каждый из нас начинает вести себя по-настоящему. Организаторы конкура ищут сильных, а не подготовленных — эта формула мне кажется очень правильной.

А финал — уже про коммуникацию. Потому что люди там работают в команде. Чем дольше мы друг с другом проходим совместный путь, тем ценнее мы друг для друга становимся. Мои аплодисменты организаторам конкурса! Они сделали финал яркой и эмоционально насыщенной историей. Что нужно сделать, чтобы незнакомые, амбициозные люди, многие из которых нацелены на конкуренцию, сблизились? Нужно создать общий, совместно прожитый, яркий, эмоциональный опыт. Мы делали необычные вещи, которые «расширяли рамки». Я помню момент, когда у нас был день наставника — небольшое оценочное мероприятие для разминки. Далее наша команду переформировали в новый состав, и тут открываются двери и заходят наставники: Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев, Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и другие топовые управленцы высшего уровня! Вчера они были далеко, а сегодня они находятся здесь с тобой за одним столом. Ты с ними на равных обсуждаешь, решаешь кейсы и это фантастическое ощущение.

Кто в итоге стал Вашим наставником по итогам конкурса?

Кирилл Дмитриев — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Мне очень повезло, и чем дальше мы взаимодействуем, тем больше я это понимаю. До перехода в РФПИ я 12 лет занимался инвестициями, и теперь мой наставник Кирилл Александрович — один из лидеров российского инвестиционного рынка. Это большая удача для меня.

Одно из ключевых слов конкурса — возможность. Нет гарантии, что ты придешь на конкурс и, после 4−5 дней работы «взлетишь». Конкурс дает возможность показать себя, а как ты этой возможностью воспользуешься, зависит только от тебя. Когда мы познакомились с Кириллом Александровичем, я рассказал про себя, мой опыт показался интересным Фонду прямых инвестиций, я Фонд, безусловно, заинтересовал меня. Так случился мой переход.

Кирилл Александрович невероятно умный человек. Чем дольше я с ним работаю, тем больше понимаю, насколько он глубоко и далеко смотрит. При этом он очень требователен и, не всегда, людям, которые с ним работают, легко. Он человек, который заботится о создании правильной среды и культуры в компании, который заинтересован в развитии организации.

Мое наставничество всерьез началось в тот момент, когда я перешел в Фонд. Формат общения с наставником сильно изменился, совместные проекты и их значимость резко выросли. То, что я почерпнул за это время, очень дорогого стоит. Мое восприятие мира выходило за рамки. Не думал, что можно реализовать задачи огромного масштаба за короткие сроки. Кирилл Александрович вовлечен в то, что делает и работает на огромных скоростях с такой же производительностью, конечно, команда начинает двигаться в таком же темпе. Это история расширения потенциала человека. Не всегда этот процесс происходит безболезненно: ненормированный график, переход из состояния эйфории в ощущение близости неудачи, и обратно. Сегодня все получается, а завтра ты сталкиваешься с новыми сложностями, тогда нужно вновь собраться и идти дальше. Как сказал Уинстон Черчилль: «Успех — это путь от неудачи до неудачи без потери энтузиазма».

РФПИ занимается продвижением вакцины на международных рынках, и Вы принимаете в этом непосредственное участие. Расскажите о своем опыте?

Одним из направлений деятельности РФПИ по продвижению вакцины Спутник V в мире является организация производства на международных площадках, чем я активно занимаюсь. До РФПИ на протяжении 10 лет я занимался инвестициями в медицину и фармацевтику. Когда переходил на работу в РФПИ, до начала «ковидной» пандемии, если честно, не ожидал, что данный опыт может быть в большой степени востребован. 2020 год развивался по совершенно непредсказуемому сценарию, никто его, конечно, таким не ожидал. Мои компетенции оказались востребованы. Очевидно, что сейчас вакцина против COVID — это одна из топовых историй во всем мире. Такое редко бывает: на весь мир существует одна тема, которая всем важна. Этот проект мне безумно интересен.

Вакцинировались?

Да. Все прошло хорошо, причем для моей семьи совсем без побочных эффектов. В моем случае: легкие симптомы ОРВИ, небольшое недомогание — это нормально, они проходят в течение суток. Этого не надо бояться, это реакция иммунной системы, так и должно происходить. Я пообщался с разработчиками, знаю всю технологию производства, конечно, читал много научных статей на эту тему. И я абсолютно доверяю тому, что сделали российские ученые в институте НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Бывают моменты в истории, когда Россия создает что-то абсолютно передовое в мире. Вопреки тому, что говорят конкуренты, недоброжелатели и скептики. Циником и скептиком быть легко, ты всегда оказываешься прав, а если неправ, никто не вспомнит, что ты сказал какое-то время назад. Российские ученые создали двухкомпонентную вакцину. Сейчас всем понятно, что это правильный подход, они сделали вакцину с двумя разными компонентами, это абсолютно гениально и нет ни у кого.

В ковиде меня лично пугает риск нейротоксичности: у большого количества людей потеря обоняния и вкуса. Это, возможно, связано с нейротоксическим эффектом вируса, и мне не хотелось бы рисковать, учитывая, что моя работа связана с интеллектуальной деятельностью. Мы не знаем, какие долгосрочные последствия у этого явления. Я не пытаюсь никого напугать, но лично для себя вижу этот риск. Многие говорят, что долгосрочные последствия вакцины не изучены. Тогда у меня встречный вопрос: «А долгосрочные последствия ковида изучены?»

В условиях мировой пандемии важны быстрые и правильные решения. Подумайте, какое самое важное качество лидера и управленца? В условиях дефицита времени и информации принять правильное решение, которое не очевидно. Сейчас у нас есть дефицит времени, дефицит информации, нам нужно принять «правильное» решение. Для себя я решил достаточно быстро, что вакцинироваться буду. Скептик всегда может сказать — «каких-то данных еще нет» — и, возможно, где-то он будет прав. Но эти данные появятся через время, их физически невозможно получить раньше. Мы можем ждать, но время, которое мы берем, не бесплатное: у нас заражаются люди, друзья, наши родственники. К сожалению, мы видим каждый день печальные сводки о том, что люди умирают. Время, к сожалению, не бесплатное и измеряется оно не в деньгах, а в человеческих жизнях.

РФПИ служит с одной стороны государству, с другой стороны — это не совсем государственная структура. С чем Вы столкнулись при работе в такой системе?

РФПИ — это стопроцентно государственная структура. Это прежде всего РОССИЙСКИЙ фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации. В этом отношении, можно без тени сомнения сказать, РФПИ на 100% служит государству. РФПИ реализует масштабнейшие проекты и в бизнесе, и со стратегической важностью для государства. Например, как говорит наш руководитель, в 2020 году мы стали Российским фондом противовирусных инвестиций. РФПИ ведет целый ряд проектов, которые направлены на борьбу с ковидом, и очень важно сказать, что Кирилл Александрович вопрос ковида принял очень лично, он быстро оценил уровень угрозы. Мне кажется, мы одна из первых компаний, которая в самом начале марта перешла на дистанционный режим. Организация, безусловно, заботится о своих сотрудниках. Представляете, какое это сложное решение — перевести такую структуру на дистанционную работу?

Фонд работает на огромных скоростях с крупнейшими и опытнейшими суверенными фондами, значимыми инвесторами по всему миру. И мы должны доказывать свою успешность, и делаем это каждый день. Партнеры, у которых «в меню» есть весь мир, выбирают работать с нами. Почему? Мы способны показывать результат и быть хорошими партнерами.

РФПИ — комбинация служения государству со стандартами работы в предпринимательской сфере. Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф часто приводит тезис о том, что нам необходимо реформировать систему госуправления и менять методики. В Российском фонде прямых инвестиций используются методики на уровне лучших в мире и ставятся задачи фантастического масштаба.

С подключением на проект «Вакцина» у меня начался период в жизни, когдавремени ни на что другое совсем не осталось, а энергии стало гораздо больше, чем было раньше. Работать не всегда легко, но безумно интересно. Я считаю, самое худшее, что может быть — это тратить время на то, что никому не нужно. Это мой персональный взгляд. Не так много проектов встречается в жизни, на которые действительно тратишь время и понимаешь, что это значимая вещь для миллионов людей. Я закончил МФТИ и мне «физтех» дал бесценный опыт. Отцы-основатели «физтеха» осуществляли полеты в космос, создавали атомную бомбу, решали стратегические вопросы для государства, и мы ими восхищаемся. С появлением в моей жизни проекта «Вакцина», понимаю, что я тоже вовлечен в историческую задачу, меня это безумно «драйвит».

Британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин. Немногие задумываются, что Вторая мировая война без пенициллина — это миллионы жизней, которые были бы утрачены. Это фундаментальное и грандиозное открытие, которое оказало влияние на огромное количество человеческих жизней. Наша вакцина — похожая история. Я не знаю, как ковид-диссиденты смотрят в глаза людям, у которых умирают близкие. Отрицать опасность заболевания и значимость российского изобретения глупо.

Как Вы относитесь к неудачам и как с ними справляетесь?

Себя всегда тяжело оценивать. В нашем обществе отношение к ошибкам негативное, это давит на нас с детства.

Социологами и психологами, которые изучают поведение человека, очень хорошо описана одна парадоксальная вещь: люди с высоким потенциалом стремятся не браться за задачи, где есть риск совершить ошибку, то есть, за самые сложные задачи. Если ты с детства победитель олимпиад, самый лучший в классе, в институте, работе, то признавать провал, поражение очень тяжело, люди предпочитают не брать ответственность и избегать провала. Но совершать ошибки — нормально, терпеть неудачи при решении задач, которые никто никогда не решал. Обязательно что-то будет не так! Поэтому не нужно бояться заходить на неизвестные территории только из-за того, что не хочешь ошибиться.

Какова Ваша формула успеха?

Как бы мы к этому не относились, не все определяется нашими действиями, и определенная доля случайности играет значительную роль в успехе. Однако в наших руках предпринять как можно больше попыток совершить то, что способно принести успех. Расхожая фраза — чтобы выиграть в лотерею, нужно купить лотерейный билет — здесь как раз к месту.

Моя формула — комбинация трех составляющих: искать новые возможности, уметь их распознавать и быть готовым к этим возможностям, и иметь смелость действовать в ситуации риска и неопределенности.

Так что же нам предпринять?

Мы можем создавать ситуации, в которых у нас будут возникать возможности.

Важно уметь эту возможность распознать. Многие люди имеют, но не видят возможности. И как результат, их упускают.

Не менее важно быть готовым, иметь смелость эту возможность реализовать. Часто это страшно, когда ты должен пойти и заниматься тем, чем ты никогда не занимался. Дальше, когда возможность появилась, необходимо быть подготовленным. Если пришла возможность, а ты не готов, она «уходит». Всегда есть доля удачи и подготовки.

Разберем эту идею на примере конкурса «Лидеры России». Мое мнение — он дает шанс талантливым, способным людям со всей страны показать себя, свои компетенции и реализовать их на благо общества. Появился конкурс — возникла возможность. Надо её правильно распознать и оценить. И дальше выбор — иметь смелость и желание принять участие в Лидерах России, и предпринять все усилия для победы. И конечно же победа в конкурсе была бы вряд ли возможна, если бы не опыт и усилия приложенные на всем пути до конкурса.

Поделитесь «лайфхаками», которые могли бы быть полезны в жизни и другим.

Во-первых, ставьте себе высокую планку. В жизни такое количество людей, которые вам планку будут снижать, а если вы умный, рефлексирующий, высокопотенциальный человек, то вам завысить планку будет тяжело.

Во-вторых, рискуйте! Финансисты знают, что есть отношение риск-доходность. И каждый выбирает, высокий риск-высокая доходность или низкий риск-низкая доходность. Принимайте просчитанный риск. Скажем так, низкий риск = низкий потенциал, высокий риск = высокий потенциал, нужно рисковать.

И третье, для того, чтобы чего-то добиться, очень важно поступательно двигаться в направлении своей цели, не сдаваться. Вы должны создавать ситуации, в которых появляются возможности. Вы должны уметь эту возможность распознать, а когда она наступила, иметь смелость действовать. Но чтобы действовать, нужно иметь необходимые навыки и компетенции.