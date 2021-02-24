Нальчик, , 12:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии восстановлена справедливость спустя 76 лет после победоносного окончания Великой Отечественной войны. Родные 40 защитников Отечества получили наградные удостоверения к боевым наградам, которые по различным обстоятельствам не были получены фронтовиками.

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. Среди получателей наград родственники воинов, ушедшие на фронт из города Баксана, а также сельских поселений Баксанского, Эльбрусского и Зольского районов.

Они получили удостоверения к орденам Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалям «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Кабардино-Балкарии ушли на фронт около 70 тысяч сыновей и дочерей республики. Не вернулись назад более 40 тыс. из них.

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