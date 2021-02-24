Чита, , 12:46 — REGNUM В марте 2021 года в Забайкалье начнёт действовать усовершенствованный железнодорожный маршрут Чита-Сретенск. Как сообщает сегодня, 24 февраля, пресс-служба правительства региона, в эти населённые пункты пассажиры будут добираться за девять часов вместо 16. Такая долгая продолжительность поездки возникает из-за необходимости ожидания пригородного электропоезда и перецепки вагона. Поручение об открытии прямого поезда дал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Генеральный директор АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Евгений Силантьев отметил, что график движения поезда составлен с учетом максимально удобного времени передвижения — в ночные часы.

«Периодичность курсирования поезда планируется раз в неделю: по пятницам из Читы, по воскресеньям из Сретенска. При этом, время отправления и прибытия на конечные станции удобно для пассажиров — вечером и утром. Если спрос на билеты в этом направлении будет высокий, то мы рассмотрим увеличение составности и дней курсирования», — пояснил гендиректор.

В настоящее время ведется подготовка документации и установление тарифа. Забайкальский край компенсирует расходы на организацию движения поезда в размере 14 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости возобновить пассажирское движение поезда по маршруту Чита — Куэнга — Сретенск власти Забайкалья известили ещё в январе 2020 года. Для того, чтобы снизить время, проведённое в пути, в пути с 16 до 12 часов, рассматривалось несколько вариантов доставки пассажиров, в том числе с использованием прицепных вагонов.

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