Элиста, , 12:46 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 24 февраля.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 291 жители Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в республике сокращается прирост новых носителей коронавируса. Так, за истекшие сутки положительный результат на SARS-CoV-2 получили 40 человек.

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