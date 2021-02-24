Берлин, , 12:47 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится выпустить электрический внедорожник-купе ID.5. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По своей сути ID.5 является более современной версией ID.4. В компании заявили, что новинка уже вступила в фазу подготовки к производству. На глобальном рынке модель появится во второй половине 2021 года.

Новый электрокроссовер собран на электрической «тележке» Volkswagen Group MEB. В качестве силовых агрегатов у автомобиля будут те же двигатели и аккумуляторные батареи, что и у его предшественника.

Таким образом, моторная линейка электрокроссовера будет включать в себя электромотор производительностью 201 л. с., который сочетается с аккумулятором на 77 кВт-ч и задним приводом.

Ранее компания Volkswagen представила в КНР обновлённую версию модели Passat с сенсорным блоком управления климат-контролем и новым интерьером. В моторной гамме рестайлингового автомобиля находятся моторы производительностью 150, 186 и 220 «лошадей».

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