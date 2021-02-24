Москва, , 12:44 — REGNUM В настоящее время в России, несмотря на бурный рост ипотечного рынка в 2020 году, не приходится говорить о его насыщении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний Дмитрий Панов. Так он прокомментировал прогноз вице-президента Центра стратегических разработок Дианы Каплинской, которая сказала, что в 2021 году рост цен на жилье в РФ остановится, даже если программу льготной ипотеки продлят.

«Исторически так сложилось, что практически на всем протяжении развития современного рынка первичного жилья с начала 2000-х годов наблюдался или рост цен квадратного метра, или непродолжительная стагнация (кроме 2009 года), — сказал Панов. — С учетом пролонгации действия программы льготного ипотечного кредитования до середины 2021 года, а также сложившейся тенденции вымывания ликвидного предложения, есть основания полагать, что в 2021 году будет некоторый рост цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости».

В то же время, как полагает Панов, перспективы дальнейшего стремительного роста цен на жилье в 2021 году невысокие.

«Сегодня все чаще и чаще можно услышать о заявления федеральных ведомств и Центробанка РФ о необходимости сворачивания льготной ипотеки и разработки таргетированных предложений, в частности для отдельных регионов с низким уровнем жилищного строительства, для отдельных категорий нуждающихся граждан, например молодых семей, для покупателей в секторе индивидуального жилищного строительства», — сказал Панов.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на бурный рост российского ипотечного рынка в 2020 году, говорить о его насыщении не приходится.

«На сегодняшний день, по результатам экспертных опросов, порядка 40% населения нуждается в улучшении жилищных условий, — сказал Панов. — Одновременно с этим данные Росстата на конец 2020 года свидетельствуют о недостаточной обеспеченности жильем в России — менее 27 квадратных метров на человека, что ниже среднего уровня Восточной Европы и развитых стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе 2021 года зарегистрировано 7606 сделок по вторичному жилью.

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