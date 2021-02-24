Киев, , 12:45 — REGNUM В случае проведения внеочередных президентских выборов на Украине, победу на них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 24 февраля пресс-службой социологической группы «Рейтинг» на официальном сайте организации.

По данным социологов, за Зеленского готовы проголосовать 23,1% тех, кто определился с выбором, далее идёт бывший президент Украины Пётр Порошенко с 14,4% поддержки и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,3%.

Опрос проводился с 22 по 23 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей территории, подконтрольной Украине.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал рейтинг Зеленского на уровне 22,7%.

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