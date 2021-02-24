Москва, , 12:39 — REGNUM На сегодняшний день в Кремле не обсуждают возможность отмены обязательной военной службы и полного перехода на контрактную службу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, каких-либо обсуждений на тему возможности отмены такой конституционной обязанности не ведётся.