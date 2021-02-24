Уфа, , 12:39 — REGNUM Морозы до — 38 °C и низовая метель ожидаются в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ночью 25 февраля в республике ожидаются низовые метели и понижение температуры воздуха до — 38 °C. Днем столбик термометра в регионе может упасть до отметки — 24 °C. Существенных осадков не ожидается.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при низких температурах.

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