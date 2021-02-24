Нью-Йорк, США, , 12:41 — REGNUM Закрытие вещания русскоязычных телеканалов на Украине и в Прибалтике является проявлением политической цензуры. Об этом 24 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как указал глава МИД РФ, в настоящее время те, кто в течение десятилетий поучал весь остальной мир свободе слова и выражения мнений, показывают свою нетерпимость к иным, альтернативным точкам зрения.

«В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации в нарушение обязательств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны — яркие тому примеры», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протестные акции массового характера, прошедшие на протяжении последнего года в США и Евросоюзе, показывают, что там сохраняется системное неравенство.