Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшую неделю — с 15 по 23 февраля — было ликвидировано 105 пожаров. В 60 случаях возгорания произошли в жилом секторе. Шесть пожаров — с гибелью людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Так, 18 февраля в Искитиме произошёл пожар с массовой гибелью людей — в дачном доме в садовом обществе «Березка» в ходе разбора завалов были обнаружены три человека без признаков жизни.

22 февраля в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном жилом доме на двух хозяев. Соседи эвакуировали из задымленной квартиры мужчину-инвалида 1948 года рождения без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть.

Днём того же дня в частном жилом доме на улице Макетная в результате пожара погиб мужчина 1954 года рождения.

23 февраля во время пожара в жилом доме в Кировском районе Новосибирска погибли двое детей.

Специалисты регионального управления МЧС России отметили, что большинство пожаров с гибелью людей происходит по вине самих граждан. Основные причины — неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования.