Элиста, , 12:38 — REGNUM В Калмыкии снижается суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Так, выявлено 40 новых носителей инфекции, сообщает региональный оперштаб 24 февраля.

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Лечение в ковидных стационарах получают 622 пациента. 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, порядка 120 человек — остаются в госпиталях для долечивания. Режим самоизоляции соблюдает 3 тыс. 961 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 18 тыс. 876 случаев заражения коронавирусом. Успешно справились с инфекцией 17 тыс. 796 жителей республики.

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