Пенза, , 12:43 — REGNUM В Пензенской области по факту смерти супружеской пары в результате отравления угарным газом возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 23 февраля в Пензе в квартире дома по улице Высокой родственники обнаружили тела 43-летнего мужчины и его 41-летней супруги. Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом. Их 11-летняя дочь, находившаяся вместе с родителями в квартире, госпитализирована в медучреждение.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела проверят техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 10 февраля в селе Питерка Саратовской области почтальон прибыла для передачи пенсии в дом, где проживал 67-летний мужчина. На ее стук никто не реагировал. Дверь в дом оказалась не заперта. Тогда женщина позвала соседа. Вместе они вошли в дом и обнаружили на полу без признаков жизни хозяина и его 60-летнего знакомого.

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