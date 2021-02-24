Москва, , 12:47 — REGNUM Появившиеся в СМИ сообщения о влиянии утилизационного сбора для горной техники на энерготарифы не соответствуют действительности. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает 24 февраля пресс-служба Минэнерго.

«Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительности», — отметил Шульгинов.

В министерстве отметили, что тарифы на электроэнергию регулируются государством. Их изменяют в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. В 2021 году рост этого тарифа в среднем не превысит 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра энергетики Анатолий Яновский письменно предупредил Минэкономразвития и Минпромторг о возможном подорожании тепловой и электроэнергии в РФ из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

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