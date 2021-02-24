Москва, , 12:34 — REGNUM Сотрудничество в рамках инвестиционной отрасли между Россией и Белоруссией является темой, постоянно стоящей на повестке дня между двумя странами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», — сказал Песков.

При этом он отметил отсутствие каких-либо конкретных перечней, поскольку «это всё — вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения»: «Как и везде в мире».

Песков также отметил, что Путин и Лукашенко договорились активизировать сотрудничество между РФ и Белоруссией по линии силовых ведомств, в том числе в рамках министерств обороны. В этой связи, по его словам, «достаточно скоро» пройдут «консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться».