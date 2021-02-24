Джакарта, , 12:34 — REGNUM Вакцинация журналистов против коронавируса будет проводиться в Индонезии с 25 по 27 февраля 2021 года, сообщает Kompas.

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Ожидается, что вакцину в течение трех дней получат 5512 журналистов.

«Риск заражения кронавирусом для журналистов также высок», — заявили в центральной индонезийской ассоциации журналистов.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство подготовило 5000 доз вакцины для сотрудников СМИ. Журналисты получат китайскую вакцину Sinovac, доставленную в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии потребовал принятия мер для борьбы с лесными пожарами.

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