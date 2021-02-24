Липецк, , 12:33 — REGNUM В Липецкой области 24 февраля подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 24 тыс. 213 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 20 тыс. 441 человек был выписан после курса лечения, в том числе 106 — за последние сутки. 426 человек скончались.