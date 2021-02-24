Томск, 24 февраля 2021, 12:33 — REGNUM На юге Томской области и в городе Томске 25 февраля ожидается непогода.
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Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется снег, местами сильный, метель.
Ухудшится видимость, ветер с порывами усилится до 15−20 м/с. На дорогах — снежные заносы.
Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в Республике Алтай.
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