Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 99 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 24 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 37 249 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1890,47 факта заболевания.

Выздоровели 34 111 человек. От коронавирусной инфекции скончались 547 оренбуржцев, в том числе пятеро за последние сутки.

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