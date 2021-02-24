Москва, , 12:32 — REGNUM Нет никакого повода для беспокойства по поводу роста государственного долга России в 2020 году на 40%. Волноваться стоит, когда показатель будет находиться в диапазоне 60−80% от ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Рост госдолга в прошлом году объясняется сложной ситуацией — пандемия COVID-19. Россия столкнулась с резким падением доходов от нефтегазового экспорта и ростом расходов на здравоохранение. Бюджетный дефицит покрывался за счет эмиссии ОФЗ.

Сейчас отношение суверенного долга к ВВП одно из самых низких в мире. Иногда в прессе фигурирует значительно большая сумма российского внешнего долга.

Это методика Банка России, который отвечает за платежный баланс. Она включает корпоративные долги.

Но понятно, что по ним Министерство финансов не отвечает. Суверенные рейтинги России, а это вероятность дефолта, занижены Moody’s и S&P по политическим причинам. С другой стороны вреда от этого не очень много», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., до 18,99 трлн руб. Он вырос на 39,9% по сравнению с показателем 2019 года. Госдолг составил 17,8% ВВП.

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