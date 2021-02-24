Иркутск, , 12:32 — REGNUM Снегопады, которые пришли в Приангарье во второй декаде февраля, являются аномально интенсивными. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

По данным синоптиков, сумма выпавших за декаду осадков на большей части территории области составила от 2 до 4 декадных норм, в западных и ряде центральных районов — от 5 до 9 декадных норм. Средняя областная сумма осадков составила около 14 мм, при норме — 3,3 мм.

Столь необычно большое количество осадков во второй декаде февраля за последние 45 лет метеорологических наблюдений наблюдается впервые.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье и в Иркутске продолжают бороться со снегом. «Сегодня наша основная задача — вывезти с улиц города максимальное количество снежной массы до начала активного таяния. Ежедневно на уборке снега задействовано более 150 единиц специализированной техники и 200 человек, привлечены спецавтомобили других муниципальных предприятий», — пояснил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.