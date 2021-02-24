Москва, , 12:31 — REGNUM Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» прошел 23 февраля в формате онлайн-забега. В один день на старт вышли лыжники в 260 населенных пунктах России — от Петропавловска-Камчатского до Смоленска, от Мурманска до Самары, от Красноярска до Москвы. Гонку также поддержали любители спорта из Республики Беларусь, Казахстана и Эстонии, а амбассадоры гонки пробежали свои дистанции во Франции, Норвегии, Австрии и Китае.

Вместе с любителями спорта 23 февраля на лыжню вышли всемирно известные лыжники и биатлонисты — амбассадоры «Гонки Легкова»: олимпийские чемпионы Александр Легков, Никита Крюков и Светлана Слепцова, призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Иван Алыпов, Николай Круглов, Алексей Петухов и Александр Панжинский, двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, чемпион мира Симон Фуркад, чемпион Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Малышко.

«Я не думал, что нас так много! Что сегодня вся страна присоединится к «Гонке Легкова», что несмотря на повсеместные морозы, вы все равно это сделаете! Мы все сегодня вышли на старт: олимпийские чемпионы и спортсмены-любители, и даже те, кто в первый раз встал на лыжню. Те, кто любит биатлон и те, кто боготворит лыжные гонки. Нас много, невзирая на расстояния!», — сказал Александр Легков.

В день гонки на Youtube-канале гонки велась онлайн-трансляция: зрители увидели прямые включения со старта амбассадоров в России и Норвегии, репортажи с трасс из Кемерово, Уфы, Самары и Сочи, а также яркие видеосюжеты и фотографии главных героев дня — наших участников, которые не побоялись февральского мороза и пробежали свою «Гонку Легкова».

«Будучи поклонником лыжного спорта и партнером «Гонки Легкова», мы стремились сделать ее максимально заметным и ярким событием, ведь от таких мероприятий зависит, не побоюсь высоких выражений, здоровье нации. Наши звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни, они поддерживают позитивное настроение. С помощью ярких афиш на больших экранах мы призывали россиян присоединиться к гонке. И я рад, что поклонников гонки становится больше!», — сказал генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Помимо личного зачета, все участники сразились в битве двух команд: лыжники против биатлонистов. Результат каждого забега поможет ответить на принципиальный вопрос — кто же круче? В индивидуальном первенстве победит тот, кто быстрее всех преодолел заявленную дистанцию или прошел самое большое количество километров. А в командном — по сумме пройденных на лыжне километров каждого участника команды. Итоги обоих зачетов будут подведены после 25 февраля.

Проведение массовой лыжной гонки в онлайн-формате — это ответ на современные вызовы. Данное решение позволило расширить границы и дало возможность всем любителям зимнего вида спорта пробежать свою гонку: в любом месте, в любое удобное время в течение дня и использовать любое количество попыток в борьбе за победу. С помощью сервиса Strava «Гонка Легкова» объединила профессиональных атлетов, начинающих спортсменов и любителей не только в России, но и за ее пределами.

Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» — объединяет любителей и профессионалов с 2015 года. Серебряный призер в номинации «Лучший маркетинг спортивного события. Неигровые виды спорта» ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2020. Топ-3 в номинации «Спортивное событие года» национальной премии «Событие года» и топ-8 в номинации «Лучший спортивный проект» престижной премии Best Experience Marketing Awards по итогам 2019 года.