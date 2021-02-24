Москва, , 12:31 — REGNUM В проекте «Навальный» Запад вынужден отползать на запасные позиции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 февраля, комментируя решение Amnesty International.

Как сообщалось ранее, в организации заявили, что больше не будут использовать термин «узник совести» в отношении Алексея Навального из-за «риторики ненависти» в его высказываниях в середине 2000-х годов.

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« Статус Навального в представлении западного общественного мнения будут постепенно менять. Он не выполнил роль, на которую был призван осенью прошлого года, провокация с «дворцом Путина» вышла для его имиджа боком, протесты растворились… Навальный реально оказался в тюрьме, и кардинально изменить его судьбу его западные покровители не в силах.