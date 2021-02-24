Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана будет на два месяца приостанавливать прокатное свидетельство на фильмы с некачественным переводом на казахский язык. Об этом 24 февраля заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова.

Она представила депутатам парламента законопроект по вопросу визуальной информации. По её словам, разрешение на прокат будет отозвано при нарушении правил казахского языка при переводе и дубляже.

В случае повторного нарушения создатели картины могут лишиться прокатного свидетельства на неограниченный срок, отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили поправки в законодательство по вопросам визуальной информации. Документ регулирует порядок размещения информации на баннерах, вывесках, в объявлениях и рекламе.

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