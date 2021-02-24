Ханты-Мансийск, , 12:31 — REGNUM В Югре до 31 марта продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, беременных и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Решение принято 24 февраля на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что на 24 февраля в Югре от COVID-19 привито первым компонентом 38 848 человек, из них 16 247 полностью завершили вакцинацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за последние сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на 24 февраля в регионе зарегистрировано 50 995 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 48 676 человек, скончались 734 пациента с COVID-19.