Сент-Луис, США, , 12:31 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв успешно перенёс операцию на левой лодыжке. Об этом 24 февраля заявил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.

Барбашёв получил травму в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Он неудачно заблокировал бросок по воротам своей команды, из-за чего травмировал ногу.

По словам Армстронга, «Сент-Луис» оценит состояние Барбашёва через шесть недель.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний Барбашёв сыграл в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

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