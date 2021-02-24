Волгоград, , 12:53 — REGNUM 204 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области 24 февраля, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2662 человека, выписаны 192 пациента, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В больницах лечатся 2629 взрослых и 33 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1393 пациента. Всего в Волгоградской области выявлены 48 тыс. 611 носителей инфекции, выздоровел 46 тыс. 471 человек.

От осложнений, вызванных СОVID-19, скончались 747 пациентов, в том числе три летальных исхода зарегистрированы за минувшие сутки.