Киев, , 12:30 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о кибератаке «российских хакеров» на систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти Украины. Сообщение опубликовано 24 февраля на официальном сайте СНБО.

В сообщении сказано, что «злоумышленники» якобы пытались взломать систему документооборота органов государственной власти.

«По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует», — отметили в СНБО.

В ведомстве не предъявили никаких фактических доказательств причастности «российских хакеров» к атаке, ограничившись предположениями:

«Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать её с одной из хакерских шпионских группировок из РФ».

Напомним, ранее председатель комитета ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административному праву и правам человека Никита Жуков заявил, что санкции СНБО в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены и членов окружения вызывают сомнения. Он рассказал, что санкции могут вводиться против граждан Украины, если те участвуют в финансировании терроризма, а значит, им должны были быть предъявлены обвинения в данном преступлении.

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