Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 75 и 83 лет и 45-летний мужчина. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 3 тыс. 61 человек.

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