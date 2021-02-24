Сеул, , 12:44 — REGNUM 350 сахалинских корейцев смогут переселиться в 2021 году на историческую родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, точное число переселенцев было определено в ходе консультаций с представителями министерства юстиций, министерства земли, инфраструктуры и транспорта, Корейской земельной корпорации (KLC) и Корейским Красным Крестом.

В соответствии с южнокорейским законом о поддержке сахалинских корейцев, вступившего в силу 1 января, приём заявок на переселение будет производиться с 1 марта по 30 июня. Отбор кандидатов состоится в июле, вынесение решения — в сентябре, а переезд — в декабре.

Известно, что право на переселение имеют корейцы, родившиеся на Сахалине или переселившиеся туда до 15 августа 1945 года. А также их супруги и один из прямых потомков (сын или дочь с супругом/супругой).