Москва, , 12:31 — REGNUM В связи с резким похолоданием московские власти посоветовали автолюбителям заранее проверять аккумуляторные батареи в автомобилях перед поездкой. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дептранс предупредил москвичей, что сильные морозы опасны для слабых автомобильных аккумуляторов. Из-за их замерзания двигатели машин могут не завестись.

«Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зимой нагрузка на автомобильные аккумулятор в разы выше, чем летом. Это влияет на его характеристики — он быстрее разряжается и дольше заряжается. Чаще всего не выдерживают морозы аккумуляторы возрастом более пяти лет.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова сообщила, что сочетание сильных морозов и осадков зимой в России нынешнего года можно объяснить наступлением новой климатической эпохи.

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