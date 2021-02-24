Москва, , 12:25 — REGNUM На Украине возможность получения среднего образования на русском языке сократилось более чем на 80%, заявил 24 февраля глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который является родным для 30−50% населения всей Украины, «подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран ЕС украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим».

«В результате возможности получения среднего образования на русском языке на Украине сократились более чем на 80%», — сказал Лавров на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, что при президенте Владимиром Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Петр Порошенко. Так, 16 января 2021 года вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.

Читайте также: Грызлов назвал вероломным запрет русского языка на Украине