Кишинёв, , 12:33 — REGNUM В Молдавии члены Партии социалистов выступают против роста цен на топливо в республике. Об этом 24 февраля сообщил депутат от этой партии, вице-спикер парламента республики Влад Батрынча на своей странице в соцсети Facebook.

«Это пятое подорожание за последние два месяца, — отметил политик. — В обществе бытует мнение о том, что импортеры нефтепродуктов не боятся президента страны и позволяют себе повышать цены на топливо два раза в неделю с молчаливого согласия Национального агентства по регулированию энергетики».

Батрынча подчеркнул, что Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) руководят бывшие соратники президента Молдавии Майи Санду по Либерально-демократической партии. Как сообщил депутат, парламентская фракция «социалистов» на следующей неделе инициирует процедуру увольнения сотрудников НАРЭ.

Стоит отметить, что Санду, комментируя ранее рост цен на топливо в республике, обвинила депутатов парламента в том, что они якобы не вмешиваются в деятельность НАРЭ.

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