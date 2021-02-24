24 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:50 — REGNUM Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» начал строится в Кабардино-Балкарии еще в 1960-х годах, официальной датой открытия курорта считается день открытия первой канатной дороги в 1969 году. В наше время параллельно существует новая, более комфортная, «французская» канатка, которая поднимает до 3847 метров, самой высокой точки катания в Европе, но многие местные горнолыжники предпочитают пользоваться первой канаткой.

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Очередь на канатную дорогу Антон Подгайко © ИА REGNUM

После станции «Гарабаши-3847» можно подняться выше пешком или на ратраке (до 4400−4700 метров). Эльбрус — действующий вулкан, самая высокая гора в Европе. Сезон катания с октября по май. В этом году на горе выпало много снега, горнолыжный сезон обещает быть длинным и интересным.

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Альпинист поднимается на гору Эльбрус Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM Туристы фотографируются на горе Эльбрус Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров Антон Подгайко © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» Антон Подгайко © ИА REGNUM

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