Эльбрусский район, Кабардино-Балкария,
24 февраля 2021, 12:50 — REGNUM Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» начал строится в Кабардино-Балкарии еще в 1960-х годах, официальной датой открытия курорта считается день открытия первой канатной дороги в 1969 году. В наше время параллельно существует новая, более комфортная, «французская» канатка, которая поднимает до 3847 метров, самой высокой точки катания в Европе, но многие местные горнолыжники предпочитают пользоваться первой канаткой.
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Очередь на канатную дорогу
Антон Подгайко © ИА REGNUM
После станции «Гарабаши-3847» можно подняться выше пешком или на ратраке (до 4400−4700 метров). Эльбрус — действующий вулкан, самая высокая гора в Европе. Сезон катания с октября по май. В этом году на горе выпало много снега, горнолыжный сезон обещает быть длинным и интересным.
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Альпинист поднимается на гору Эльбрус
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы фотографируются на горе Эльбрус
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Приэльбрусье»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
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