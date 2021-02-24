Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 24 февраля 2021, 12:50 — REGNUM Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» начал строится в Кабардино-Балкарии еще в 1960-х годах, официальной датой открытия курорта считается день открытия первой канатной дороги в 1969 году. В наше время параллельно существует новая, более комфортная, «французская» канатка, которая поднимает до 3847 метров, самой высокой точки катания в Европе, но многие местные горнолыжники предпочитают пользоваться первой канаткой.

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы выбирают снаряжение в прокате
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы выбирают снаряжение в прокате
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы выбирают снаряжение в прокате
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Очередь на канатную дорогу
Очередь на канатную дорогу
Антон Подгайко © ИА REGNUM

После станции «Гарабаши-3847» можно подняться выше пешком или на ратраке (до 4400−4700 метров). Эльбрус — действующий вулкан, самая высокая гора в Европе. Сезон катания с октября по май. В этом году на горе выпало много снега, горнолыжный сезон обещает быть длинным и интересным.

Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Альпинист поднимается на гору Эльбрус
Альпинист поднимается на гору Эльбрус
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы фотографируются на горе Эльбрус
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы фотографируются на горе Эльбрус
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Приэльбрусье»
Горнолыжный курорт «Приэльбрусье»
Антон Подгайко © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Самый высокий спорт: альпинистский лагерь «Джан-Туга» в Кабардино-Балкарии