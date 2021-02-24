Сыктывкар, , 12:24 — REGNUM Хлебопекам Коми выплатят 11 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с производством продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе республики.

«В рамках новой поддержки предприятие, получившее компенсацию, должно принять на себя обязательства по неповышению цен на выпускаемую продукцию. Для местных жителей это обеспечивает стабильные цены, а для хозяйствующего субъекта — рентабельное производство», — уточнили в министерстве.

Общий объём субсидий на новый вид поддержки хлебопекарным предприятиям региона на текущий год составляет 11 миллионов рублей. На эти цели из федеральных средств привлечено порядка 10,5 миллиона рублей.

Добавим, что по данным Комистата, в январе хлеб в республике подорожал на 0,3%.