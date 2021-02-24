Киев,
24 февраля 2021, 12:24 — REGNUM Можно только
порадоваться, что наши дипломаты заговорили
наконец
о происходящем на Украине
в таком тоне, в котором чувствуется
уверенность в своей правоте, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 февраля, комментируя высказывания первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Владимир Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения.
«История с государственным переворотом 2014 года на Украине не может закончиться для нынешнего правительства Украины, преемников ниспровергателей законной власти, хорошо. Остаётся порадоваться, что наши дипломаты заговорили о происходящем на Украине в таком тоне — в нём, наконец, почувствовалось главное: уверенность в своей правоте. Сами по себе Минские соглашения, надо сказать, не стали выразителем такой правоты: это был странный компромисс в пользу уже почти повергнутой тогда киевской хунты, это был компромисс в пользу Запада. Тем не менее этот компромисс был в договорном плане зафиксирован, он был одобрен ООН и является крайним пределом допустимого для Донецка и Луганска.
Понятно, что западным покровителям украинского госпереворота и их сателлитам без толку доказывать, что Минские договорённости 2015 года не выполняет именно Киев — они это знают. Отказываются они понимать и то, что никто в угоду шовинистическому режиму, заведомо сделавшему ставку на репрессии, менять этот документ не будет.
У меня, однако, создаётся впечатление, что даже в их нынешнем виде Минские договорённости не дают гражданам ДНР и ЛНР, а также проживающим на территориях этих республик российским гражданам достаточно гарантий безопасности относительно их будущего и будущего их детей. Есть и другая сторона проблемы: а как быть с другими районами Донбасса, которые восстали против госпереворота 2014 года, но которые украинским силовикам удалось захватить? Кто обеспечит неотъемлемые права, в том числе право на сохранение своей национальной идентичности, на самоопределение, их русским гражданам?
Думаю, что сегодня уже сам Киев хотел бы как-то малой кровью для себя, но — с тяжёлыми последствиями для России «потерять» ДНР и ЛНР. Думаю, однако, что дело и в Донбассе, и на Украине в целом зашло так далеко, что режим Зеленского только потерей Донбасса теперь уже не отделается», — отметил Михаил Демурин.