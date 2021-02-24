Киев, 24 февраля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Можно толькопорадоваться, что наши дипломаты заговорилинаконецо происходящем на Украинев таком тоне, в котором чувствуетсяуверенность в своей правоте, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 февраля, комментируя высказывания первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не начнет исполнять Минские соглашения.

« История с государственным переворотом 2014 года на Украине не может закончиться для нынешнего правительства Украины, преемников ниспровергателей законной власти, хорошо. Остаётся порадоваться, что наши дипломаты заговорили о происходящем на Украине в таком тоне — в нём, наконец, почувствовалось главное: уверенность в своей правоте. Сами по себе Минские соглашения, надо сказать, не стали выразителем такой правоты: это был странный компромисс в пользу уже почти повергнутой тогда киевской хунты, это был компромисс в пользу Запада. Тем не менее этот компромисс был в договорном плане зафиксирован, он был одобрен ООН и является крайним пределом допустимого для Донецка и Луганска.

Понятно, что западным покровителям украинского госпереворота и их сателлитам без толку доказывать, что Минские договорённости 2015 года не выполняет именно Киев — они это знают. Отказываются они понимать и то, что никто в угоду шовинистическому режиму, заведомо сделавшему ставку на репрессии, менять этот документ не будет.

У меня, однако, создаётся впечатление, что даже в их нынешнем виде Минские договорённости не дают гражданам ДНР и ЛНР, а также проживающим на территориях этих республик российским гражданам достаточно гарантий безопасности относительно их будущего и будущего их детей. Есть и другая сторона проблемы: а как быть с другими районами Донбасса, которые восстали против госпереворота 2014 года, но которые украинским силовикам удалось захватить? Кто обеспечит неотъемлемые права, в том числе право на сохранение своей национальной идентичности, на самоопределение, их русским гражданам?