Тюмень, , 12:24 — REGNUM Сургут и Тюмень вошли в тройку лидеров в рейтинге самых комфортных для жизни российских городов, заняв второе и третье место. Первое место — у Краснодара, сообщает РБК.

Рейтинг был составлен Институтом территориального планирования «Урбаника». В нём ранжированы 100 российских городов с населением более 173 тыс. человек. В городах оценивалась благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, загрузка городских дорог, транспортная доступность, обеспеченность жильём в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства и преступности, покупательная способность жителей и другое.

Тюмень и Сургут стали самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату. Экономическая столица Югры, по мнению составителей рейтинга, хороша низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продовольствие (на среднюю зарплату можно купить 14 продовольственных потребительских корзин в месяц). Также Сургут хорошо обеспечен качественными торговыми центрами.

В Тюмени, как считают авторы рейтинга, низкая преступность и хорошее благоустройство города. Кроме того, здесь высокое качество жизни и покупательная способность.